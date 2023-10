Operatore contabile | corso gratuito valido per le graduatore ATA | importante occasione

Leggi su chenews

(Di sabato 7 ottobre 2023) Al via ilper diventare, utile anche per le graduatorie ATA: ecco tutte le informazioni in merito. Ci si avvicina sempre di più alla partenza deldi formazione “amministrativo” per chi risiede in Campania. Partecipare al conpermetterà di ricevere una qualifica che potrà essere valida anche per le graduatorie ATA per il ruolo di Assistente Amministrativo.perAmministrativo– CheNews.itIl conparte da un’iniziativa sancita dall’Associazione Cultura e Formazione con sede a Scafati. La stessa si trova all’interno dell’organizzazione e promozione dei percorsi informativi anche di ...