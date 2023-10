Open Day 8 Ottobre | Dynamo Art Factory a porte aperte

IN BERGAMASCA. La giornata con cui sono state inaugurate le due campagne vaccinali ha visto una buona adesione. Il nuovo Pfizer somministrato a un ...

VENEZIA – La formazione dell’architetto richiede oggi una conoscenza sempre più aggiornata degli strumenti digitali che contribuiscono in modo ...

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Il 30 Settembre si è svolto a Colleferro il secondo Open Day per la presentazione del corso relativo al il ...

In occasione di questa ricorrenza è stato organizzato un (H)Salute Mentale, in ricordo di Barbara Capovani, la psichiatra aggredita e uccisa da un suo paziente a Pisa. L'iniziativa, giunta ...Lo farà martedì 10 ottobre alle ore 16 nella scuola del Cercal (via dell'Indipendenza 12) a San Mauro Pascoli che ospiterà unal quale sono invitati gli interessati a questa proposta ...

Carta d'identità elettronica, sabato 7 e domenica 8 nuovo open day in sei Municipi e tre punti informativi Corriere Roma

Carta d'identità elettronica, open day sabato 7 e domenica 8 ottobre Roma Capitale

Visite psicologiche, colloqui telefonici e consulenze, alcune riservate a donne con malattie croniche trasmissibili (oncologiche, cardiopatiche, diabetiche, con ...In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre, Fondazione Onda organizza l’(H)Open Day Salute Mentale, in ricordo di Barbara Capovani, la psichiatra aggredita ...