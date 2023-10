(Di sabato 7 ottobre 2023) Il portiere riflette sulla possibilità di non rispondere alla chiamata della sua Nazionale per dedicarsi esclusivamente al

Primo derby per Sommer . Il portiere svizzero parla alla Gazzetta delllo sport e mostra già i lati del suo carattere. Si parte dao Handanovic , il n.1 nerazzurro dice di non averci mai parlato Ci sono due giocatori dell' Inter che invece conosceva primaLuis EnriqueDonnarumma dal PSG. La sirena che ammalia la Juventus arriva dalla Francia. ... con l'unica eccezione dipassato a suon di milioni al Manchester United . Tolta l'Arabia, ...

Onana allontana la Coppa d’Africa, pensa solo al Manchester United ItaSportPress

Intermania, Lautaro e Barella come Mourinho: mai un problema, 'no ... Calciomercato.com

Il portiere riflette sulla possibilità di non rispondere alla chiamata della sua Nazionale per dedicarsi esclusivamente al Manchester United ...Quello dell’estremo difensore è un ruolo da sempre nell’occhio del ciclone. Una disattenzione può cambiare la carriera o segnarla per sempre ...