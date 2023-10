(Di sabato 7 ottobre 2023) La raccomandazione è quella di non consumare il prodotto alimentare e di riportarlo presso il punto vendita in cui è stato effettuato l'acquisto per ottenere il rimborso

Innegabile che i dati che saltano più all'siano il massimale di 400 tonnellate di batterie esauste, anche contenenti, mercurio e piombo, ma soprattutto le potenziali 300 tonnellate all'...Innegabile che i dati che saltano più all'siano il massimale di 400 tonnellate di batterie esauste, anche contenenti, mercurio e piombo, ma soprattutto le potenziali 300 tonnellate all'...

Occhio al cadmio nel riso: ecco i lotti ritirati dagli scaffali ilGiornale.it

Clavesana deposito di rifiuti pericolosi A Cascina San Giovanni la sede per stoccare amianto e batterie esauste TargatoCn.it

La raccomandazione è quella di non consumare il prodotto alimentare e di riportarlo presso il punto vendita in cui è stato effettuato l'acquisto per ottenere il rimborso ...I richiami a scopo precauzionale. Il cadmio se assunto in grandi quantità è pericoloso per la salute. Nel condimento per l'insalata di pasta possibili frammenti vi vetro ...