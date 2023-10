Nuovo ruolo per Elmas | l’annuncio arriva in diretta

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 7 ottobre 2023) Elifè esploso pienamente la scorsa stagione contribuendo in maniera evidente allo scudetto, seppur da dodicesimo uomo.to come oggetto misterioso, Eljifsi è pian piano preso il Napoli, diventando una colonna portante del terzo scudetto, rivelandosi una delle riserve più preziosi della Serie A. Qualità, quantità, ma soprattutto polivalenza, la dote che più di tutte conquistato l’ex tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, che con costanza si è affidato al macedone a gara in corso e dal primo minuto facendo spaziare il calciatore daldi mezz’ala, sino a quello di falso nueve, passando per le corsie esterne. Con la gestione Rudi Garcia, almeno in questo primo scampolo di stagione,si è reso meno protagonista in campo, anche se con il passare delle settimane ha iniziato ad ...