Nuove architetture urbane

(Di sabato 7 ottobre 2023) Grandi progetti di archistar come Renzo Piano, Kengo Kuma e Zaha Hadid stanno trasformando il modo di abitare le città italiane. E al contempo stanno diventando mete per un turismo a caccia di skyline e soluzioni sorprendenti. Eccone alcune che, da sole, valgono il viaggio. Ci sono progetti architettonici che nulla aggiungono al territorio. E ci sono progetti che, invece, con esso interagiscono, arricchendolo. In queste pagine raccontiamo come l’intervento di celebri architetti abbiano dato nuova vita ad alcune città italiane che, se non le avete mai visitate, ora hanno una ragione in più per diventare meta per un viaggio. Un grande progetto è quello del Waterfront di Levante, a Genova, nella ex area fieristica, firmato Renzo Piano. Una vera e propria città del mare nella città, che se oggi appare come un cantiere - di fronte al quale si è svolto pochi giorni fa il Salone Nautico - ...