Nuoto | Ceccon va per il bis | oro anche nei 100 sl in Coppa del Mondo

(Di sabato 7 ottobre 2023) Thomassi sta rendendo protagonista assoluto nelle acque di Berlino. Dopo aver vinto ieri i 200 dorso, oggi il 22enne di Thiene si è impostonei 100 stile libero, non facendo assumere nessun dubbio su chi avesse vinto la gara sin dalle prime battute.ha toccato in 47?97 (passaggio ai 50 in 22?83) precedendo l’australiano Zac Incerti (48?55) e Dylan Carter (48?73) di Trinidad&Tobago. L’atleta tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato da Alberto Burlina, si era qualificatoper la finale dei 50 dorso ma ha preferito concentrarsi sullo stile libero. SportFace.