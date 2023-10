Novità per il Napoli | accadrà domani contro la Fiorentina

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ilsi appresta ad affrontare lasera. Per gli azzurri si è già certa la primala Viola.si affronterannosera allo Stadio Maradona. I ragazzi di Rudi Garcìa vogliono riprendersi dopo la cocente e immeritata sconfittail Real Madrid. Gli azzurri hanno avuto anche più giorni di riposo rispetto agli uomini di Italiano che sono stati impegnati giovedì serail Genk in Belgio per la Conference League.per gli azzurri Il match disera, oltre ad essere molto importanti in termini di classifica, presenterà anche un’importante...