Nottingham Forest – Milano

La vittoria del Crystal Palace in Premier League contro il Man United, dopo aver perso la sfida di EFL Cup, ha fatto fare un bel salto in classifica ...

Una settimana dopo l’impressionante vittoria all’Old Trafford, il Crystal Palace torna al Selhurst Park per uno scontro in Premier League con il ...

Andrey Santos non riesce a trova re spazio al Nottingham Forest . Il mediano classe 2004, arrivato in prestito dal Chelsea , è rimasto ancora...

Periodo non facile per il Brentford che si presenta al City Ground dopo tre sconfitte di fila in tutte le competizioni e con una solo vittoria in ...