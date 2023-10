“Non venite in Puglia | è pericoloso | la gente ti offre da mangiare” | il video del tiktoker a Polignano a Mare è virale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023) È diventatosu TikTok l’ultimodell’influencer “Rob che vive in auto” in cui racconta un singolare episodio che gli è successo durante il suo viaggio a, in provincia di Bari. Mentre si godeva un panino per strada, è stato avvicinato da una signora locale che gli ha gentilmente offerto un piatto di pasta fatto in casa con queste parole: “Volevo che mangiassi un piatto di pasta come si deve. Non quelle schifezze preconfezionate”. Nel, Rob ha raccontato il suo incontro con questa generosa signora e ha condiviso alcune riflessioni sorprendenti sul Sud Italia, sottolineando l’accoglienza straordinaria e della gentilezza delle persone del Sud, sfatando stereotipi e paure comuni. Il suoè diventato, accumulando centinaia di ...