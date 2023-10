Non vado ai giardinetti | Giannini silurato dalla Stampa sbrocca contro i giornali di centrodestra

(Di sabato 7 ottobre 2023) Il sottopancia ora dice: “Editorialista di Repubblica” e dopo circa mezz'ora di discussione sulla giudice Iolanda Apostolico, il video di Catania, le richieste della Lega di Salvini e sul fatto se i magistrati sono cittadini come tutti gli altri oppure no, Massimo, per tre anni e cinque mesi direttore delladi Torino appena sostituito dal suo vice, non può sottrarsi alla domanda diretta della padrona di casa di Otto e mezzo. «Massimo, è vero come scrivono idi destra che sei stato?», scandisce Lilli Gruber. Lui è già rosso in faccia, per tutta la puntata ha battibeccato con Alessandro Sallusti sui temi della giustizia, ma è adesso che viene il bello, dulcis in fundo, anche se i toni sono sprezzanti e non certo dolci nei confronti di chi ha scritto la verità e ...

“Da Villa Oleandra non me ne vado”. Arriva la smentita, anche se dopo parecchio tempo e pure un po’ scarna, di George Clooney sulla presunta vendita ...

Ora è ufficiale: Giampiero Mughini entrerà nella casa del Grande Fratello . “Porto la mia salsa per condire quella pietanza”, ha confessato in una ...

L’allenatore dei giallorossi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicata partita contro il Frosinone Contro il Frosinone non sarà ...

Salmo non ha peli sulla lingua e ieri sera è intervenuto per spiegare il motivo per il quale il suo nome è stato cancellato dal cast di Red Bull 64 ...

...per il Varese e il successo di mercoledì contro illo ha confermato. Se al "Franco Ossola" i biancorossi hanno conquistato tre vittorie su tre in campionato, in trasferta la mancanza di gol......Tirreno e collegamento alla Rete Nazionale gasdotti che interesserà i territori dei Comuni di... Emergenza siccità in Provincia di Savona esolo. l'Enpa savonese ha chiesto alla Regione di ...

Salmo parla della sua assenza a Scampia: «Non ho voglia di partecipare a questo circo» Rolling Stone Italia

Rigassificatore Vado Ligure: la politica e i comitati Italia che Cambia

La tragedia di Diana, 18 mesi, abbandonata da sola per sei giorni. a Milano. Per il resto del mondo la bimba non esisteva: nata in casa, mai visitata da un pediatra, mai vaccinata, mai iscritta all’as ...José Mourinho, allenatore della Roma, andrà in Arabia Saudita. Il tecnico portoghese, che secondo le news è stato vicino alla Saudi League nell'ultima estate, annuncia che in futuro sarà sulla panchin ...