Non si separa mai dalla sua agenda di carta | usa il cellulare solo il necessario e con i social non ha un rapporto facilissimo Eppure Ludovica Martino sa rappresentare bene la sua generazione | l' ha fatto con gli adolescenti in Skam Italia | ora con i trentenni in YOLO E non si ferma qui | basta vederla in Vita da Carlo 2

Leggi su iodonna

(Di sabato 7 ottobre 2023) La comunicazione via Teams è altalenante. La linea va e viene, si parla tra computer e telefono, proviamo a spegnere e a riaccendere.ammette: «Non sono molto tecnologica ma ci provo, giuro». L’attrice diventata famosa nel ruolo di Eva nella serie, ora interprete di un’altra serie generazionale,-You Only Love Once, su RaiPlay dall’11 ottobre, ha 26 anni e non è una nativa digitale. Se si accorge di passare troppo tempo alspegne, e va a vedersi un film. Come quelli diVerdone. ...