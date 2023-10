Non convocato un titolare | infortunio grave | salta Lazio-Atalanta

Spalletti e la Figc hanno reso pubblica la lista dei convocati per le partite d’interesse della Nazionale. Gli Azzurri scelti, ruolo per ruolo, ...

Mario Rui resterà a Napoli nella sosta del campionato per le Nazionali perché non è stato convocato dalla Selecao portoghese. Il commissario tecnico ...

Rrahmani non è tra i giocatori del Napoli convocati nelle Nazionali. Garcia aveva parlato del difensore centrale in conferenza stampa: «Così è il ...

Aouar , invece, è statoin nazionale con la sua Algeria. Per quanto riguarda la ... Sul fronte stadio, l'assessore all'urbanistica Veloccia ha sottolineato: "Il nuovo sponsormette in ...Il laterale dell'Inter ha così commentato la chiamata: "È stata una sorpresa,me l'aspettavo . Sono contento di essere- ha raccontato ai microfoni di Dazn - Spero di fare bene lì e ...

Inter, buone notizie per Inzaghi: Cuadrado non convocato dalla Colombia Calciomercato.com

Sollievo Inter: Cuadrado non convocato dalla Colombia. Frattesi e Sensi stanno meglio La Gazzetta dello Sport

Non ci sarà Messias stasera a Marassi in occasione di Genoa-Milan. Il brasiliano non potrà dunque essere il grande ex della gara. Il motivo ...Ivan Juric, allenatore del Torino, ha diramato la lista dei giocatori convocati per il derby contro la Juve Ivan Juric, allenatore del Torino, ha diramato la lista dei giocatori convocati per il derby ...