Non c'è Inter senza Thuram | questo Sanchez vale Correa

MILANO - Solo un pari per l' Inter contro il Bologna , capace di strappare un punto in rimonta a San Siro (2 - 2) nonostante il micidiale uno - due ...

Commenta per primo Sorpasso all'con brivido . Il Milan batte 1 - 0 il Genoa grazie a un gol di Pulisic nel finale e poi salva ...a caso, alla fine di una gara brutta ma emozionante, durata ...... con 21 punti staccano l', ora seconda a quota 19 dopo il pareggio casalingo per 2 - 2 con il ... Il matchoffre granché nel primo quarto d'ora, in cui le due squadre concedono poco o nulla all'...

Inter - Bologna (2-2) Serie A 2023 la Repubblica

Inter, il pari con il Bologna non va giù a Inzaghi: "Persi due punti sanguinosi" Corriere dello Sport

Pioli ammette come il Milan sia fortunato, ma non per l’ennesima vittoria rocambolesca a suon di rimpalli a favore ed errori arbitrali. Dopo lo 0-1 col Genoa l’allenatore ritiene che ai suoi abbia fat ...Christian Pulisic tocca con il braccio il pallone nel gol contro il Genoa A spiegarlo nel post partita di DAZN è Luca Marelli, l'ex arbitro che analizza l'episodio dopo ...