Nobel Pace a Narges Mohammadi | il fratello | “Mette la libertà popolo al primo posto”

Leggi su notizie

(Di sabato 7 ottobre 2023) Parla ildel premioper la, ovvero Hamidreza. Lo ha fatto rilasciando una intervista al “Corriere della Sera” Una soddisfazione enorme per la sua famiglia. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che non si vince un premioogni giorno. Per lase lo è aggiudicato. Per chi non la conoscesse si tratta di un’attivista iraniana, vice-presidente del Centro per la difesa dei Diritti Umani imprigionata dalle autorità iraniane dal maggio 2016. A raccontare qualcosa di lei ci ha pensato uno che la conosce molto bene, vale a dire ilHamidreza.(Ansa Foto) Notizie.comQuest’ultimo ne ha parlato in una ...