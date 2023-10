«No ai jeans strappati e alle ciabatte a scuola» | la circolare in un liceo di Lecce che si rivolge anche ai docenti

Leggi su open.online

(Di sabato 7 ottobre 2023) No aie ai “crop top” (cioè quelli che lasciano scoperto l’ombelico), banditele. Queste le regole sul dress code fissate in unadalla dirigente scolastica di unclassico di, che oltre a reintrodurre un rigido codice di abbigliamento specificaalcune limitazioni sull’uso del cellulare. Nello specifico, scrive Orizzonte, i telefonini sono banditi durante le ore di lezione e nei corridoi, con l’eccezione della pausa ricreazione. La vero novità dellasta però nei suoi destinatari: non solo alunni, ma, e in generale tutti i membri della comunità scolastica. Lasi riserverà il ...