Nino Frassica | Pierluigi Pardo | Ciro Ferrara | trio d’assi a Macerata

(Di sabato 7 ottobre 2023) Tutto pronto per il gran finale di Overtime Festival 2023 a. Stasera, alle ore 21.30, presso la splendida location del Teatro Lauro Rossi a, andrà in scena l’atteso appuntamento in compagnia, udite udite, di. Il celebre personaggio parlerà del suo rapporto con il calcio e con lo sport. Domani, domenica 8 ottobre, ultimo giorno di Overtime 2023 a, il Festival Nazionale del Racconto, Etica e Giornalismo Sportivo divenuto punto di riferimento del panorama nazionale, attivo da ormai ben 13 anni. Il popolo die i numerosi appassionati provenienti da tutta Italia si apprestano a vivere questo ‘slalom’ finale fra illustri big del calcio, dello sport, della letteratura e del giornalismo. Il tutto dopo essersi gustati ieri sera il “siparietto” ...

Riesco a far stare in uno stesso format uno youtuber famosissimo, magari solo per un pubblico di appassionati, eche è uno personaggio molto nazional popolare. Ma questo è anche il ...

Intervista alla ’sua maniera’ prima dell’appuntamento di stasera al Lauro Rossi dove presenterà l’ultimo libro. Nel pomeriggio ospiti Buffa e Damiani.l’autore Dario Ricci presenterà in compagnia del pugile Francesco Damiani il libro “Rocky Marciano. Sulle tracce del mito 1923-2023”. Alle 18 torna Federico Buffa. Gran finale affidato a Nino Frassica ...