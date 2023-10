(Di sabato 7 ottobre 2023)– – Acea Ato 2 comunica che “al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione, volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di. Di conseguenza, dalle ore 08:00 alle ore 23:30 di mercoledì 11 ottobre, – spiega Acea Ato 2 – si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’alle utenze ricadenti nelle seguenti zone: Fregene e Focene. Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate. Per limitare i disagi ai cittadini, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento presso le seguenti strade: Vicolo Coccia di Morto, angolo Viale Coccia di Morto Viale Castellammare Viale della Pineta di Fregene, angolo Via ...

I tecnici di Publi acqua hanno sezionato la rete limitando i problemi di approvvigionamento a via Marsala, via Bellini, viale dei Mille (nel tratto ...

Lividi sulla pelle e cuoio capelluto sanguinante se viene a contatto con l': la 25enne californiana Tessa Hansen - Smith ne allergica, e non pu n farsi la doccia n bere in modo normale. Dopo anni di analisi e test di ogni tipo le stata diagnostica la rara malattia che ...... spazzato in pochi istanti da una gigantesca valanga d', massi e terra piombata dalla diga del ... Non riconosce. Cerca di orientarsi con le cime dei monti, quelle non le ha toccate nessuno. ...

Poggibonsi: niente acqua mercoledì mattina in Piazza Gerini Gazzetta di Siena

Niente acqua a Fiumicino: ecco dove Il Faro online

La grande sete cui sono costrette le aziende agricole della bassa Valle del Coghinas a causa della rete irrigua colabrodo, è tutta una questione di soldi: mancano le risorse finanziarie per riparare l ...Il Gruppo di lettura Confonti discuterà di "Se l'acqua ride" di Paolo Malaguti.