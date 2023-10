“Nicola | chiamo da Israele | i terroristi sono entrati” Il drammatico racconto

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 7 ottobre 2023) Riceviamo e pubbliquesto audio che il nostro contributor, Michael Sfaradi, ci ha mandato in presa diretta dasotto attacco. I suoi messaggi da questa mattina parlano chiaro: “Siamo sotto pesante attacco missilistico – ci ha scritto via Whatsapp – E ida Gazapenetrati in. Ho in mano immagini terribili: cimorti e feriti tra i civili, colpiti a sangue freddo. Mi trovo sotto continuo allarme: civili e polizia stanno combattendo insieme all’esercito. Il ministero della difesa ha autorizzato il ridi migliaia di personale della riserva”.si considera in guerra. Il ministero della Difesa ha fatto sapere che Hamas si pentirà dell’attacco odierno. Per le 12, le 13 in Italia, è previsto il gabinetto di ...