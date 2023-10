Neymar diventa papà per la seconda volta | è nata la piccola Mavie

Leggi su sportface

(Di sabato 7 ottobre 2023)toper la. L’ex attaccante del Paris Saint-Germain, che attualmente milita all’Al-Hilal, ha comunicato attraverso i suoi profili social la nascita della, frutto dell’amore con la modella brasiliana Bruna Biancardi: “La nostraè arrivata per completare le nostre vite. Benvenuta, figlia! Sei già molto amata.. grazie per averci scelto”. Nossachegou pra completar as nossas vidas Seja bem-vinda, filha!Você já é muito amada por nós.. obrigada por ter nos escolhido #BrunaBiancardi pic.twitter.com/0BjF2o0xAL —Jr (@jr) October 7, 2023 SportFace.