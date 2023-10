News Grande Fratello 2023 | nuovo triangolo amoroso!

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 7 ottobre 2023) Annalisa e il pensiero dolce e rispettoso verso Maria De FilippiFedez finalmente oggi è tornato a casa, ecco cosa lo ha salvato – VIDEOAntonella Fiordelisi in coppia con Estefania Bernal per Pechino Express?ultim’ora: Paolo Masella super corteggiato da almeno due inquiline! Chi ha messo gli occhi sul macellaio romano?: PAOLO MASELLA CONTESO FRA ANITA OLIVIERI E VALENTINA MODINI? C’E’ ANCHE LETIZIA PETRIS TRA LE GIEFFINE INTERESSATE AL MACELLAIO ROMANO- Manca ormai pochissimo alla nona puntata del GF, Reality Show di Canale 5 che andrà in onda fra circa 48 ore, il 9 ottobre e nella quale vedremo almeno 2 donne farsi avanti per Paolo Masella, giovane macellaio ...