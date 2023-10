Netanyahu “Siamo in guerra e la vinceremo”

(Di sabato 7 ottobre 2023) TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – “Cittadini di Israele.in, non è un'operazione, non è un'escalation, ma una”. A dirlo il premier israeliano Benjaminin un videomessaggio alla nazione. “Questa mattina Hamas ha lanciato un attacco omicida a sorpresa contro lo Stato di Israele e i suoi cittadini – ha aggiunto -. Ho ordinato una vasta mobilitazione delle riserve e unadi ritorsione con una forza e una portata che il nemico non aveva mai conosciuto”. Per“il nemico pagherà un prezzo che non ha mai conosciuto. Nel frattempo, invito tutti i cittadini di Israele a obbedire rigorosamente alle istruzioni dell'esercito e alle istruzioni dell'Home Command.ine la”. Il bilancio ...

