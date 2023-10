Netanyahu ha la sua guerra | l’assist di Hamas dopo le provocazioni

Hamas attacca brutalmente Israele con una forza inaudita e Benjaminottiene la "" guerra, decisiva per lapermanenza The postha laguerra: l'assist di Hamas dopo le provocazioni appeared first on ...'Cittadini di Israele siamo in guerra e non è solo un'operazione, è proprio una guerra'. Lo ha detto il premier Benyaminnellaprima reazione pubblica dopo l'attacco su larga scala di Hamas contro lo Stato ebraico.ha aggiunto di aver dato l'ordine all'esercito di richiamare i riservisti e di '...

Nelle prime ore della mattina sono state lanciate migliaia di razzi dalle posizioni palestinesi sulla striscia di Gaza. Hamas: "Preso il controllo dei territori a sud". Israele risponde con l'operazio ...Le sirene di allarme stanno risuonando nella zona centrale e nel sud di Israele fino a Gaza. Lo riferisce il portavoce militare. Si sono udite anche nell'area più grande di Tel Aviv.