Nelson Freitas ha conquistato il premio S Pellegrino Young Chef Academy 2023

(Di sabato 7 ottobre 2023) Dopo due anni di lavoro e competizioni si è conclusa a Milano con la cerimonia di giovedì 5 ottobre la quinta edizione del progetto internazionale di scouting e formazione di talenti promosso da S.. Il momento finale di due giorni intensissimi durante i quali i quindici promettenti giovanifinalisti hanno portato in tavola il meglio di sé, mostrando talento, creatività e visione per il futuro della gastronomia. Ilè stato assegnato al rappresentante dei Paesi Iberici, sousdel Fifty Seconds by Martín Berasategui di Lisbona, che ha presentato il piatto realizzato in collaborazione con il mentore Filipe Carvalho “Crispy red mullet, sea urchin and homemade black garlic”. La Giuria, composta dai rinomatiinternazionali Pía ...