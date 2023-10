Nazionale | prima volta da atalantino per Scamacca | anche Scalvini in lista

Leggi su bergamonews

(Di sabato 7 ottobre 2023) Gianlucae Giorgiosono i due giocatori dell’Atalanta convocati dal commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti per i prossimi due impegni di qualificazione ad Euro 2024: sabato 14 ottobre gli Azzurri affronteranno la selezione maltese al San Nicola di Baridi volare a Londra per la partita contro l’Inghilterra, prevista per martedì 17 ottobre. Per l’attaccante romano si tratta dellachiamata indal suo arrivo a Bergamo nella scorsa sessione estiva di calciomercato: rientrato nella gara contro lo Sporting dall’infortunio alla coscia sinistra che lo aveva costretto ai box per tre settimane,avrà sulle sue spalle il peso dell’attacco azzurro, orfano per le prossime due partite di Immobile e Retegui. Una convocazione che in qualche ...