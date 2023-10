Nazionale | i convocati | ecco Udogie | chi è rimasto fuori?

(Di sabato 7 ottobre 2023) (Adnkronos) – Destinyin, Ciro Immobile escluso dalle convocazioni del ct Luciano Spalletti in vista delle sfide con Malta (14 ottobre, Stadio ‘San Nicola’ di Bari) e Inghilterra (17 ottobre, Wembley Stadium) per le qualificazioni a Euro 2024. Spalletti ha convocato 27 calciatori: prima chiamata inper il difensore del Tottenham Destiny, tornano a vestire la maglia azzurra Giacomo Bonaventura e Moise Kean, assenti rispettivamente dall’ottobre 2020 e dall’ottobre 2021. Isi ritrovano domenica sera a Coverciano, venerdì 13 ottobre trasferimento a Bari. Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham); Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano ...

Il difensore del Totteham alla prima chiamata Destiny Udogie in Nazionale , Ciro Immobile escluso dalle convocazioni del ct Luciano Spalletti in ...

Il difensore del Totteham alla prima chiamata Destiny Udogie in Nazionale , Ciro Immobile escluso dalle convocazioni del ct Luciano Spalletti in ...

(Adnkronos) – Destiny Udogie in Nazionale , Ciro Immobile escluso dalle convocazioni del ct Luciano Spalletti in vista delle sfide con Malta (14 ...

Nella giornata di ieri, l’ex allenatore del Napoli, Luciano Spalletti , ha diramato la lista dei 27 convocati per le prossime partite dalla ...

L'Italia torna in campo 14 ottobre 2023 allo Stadio 'San Nicola' di Bari per affrontare Malta e il 17 ottobre a Wembley contro ...

Spalletti ha convocato 27 calciatori: prima chiamata inper il difensore del Tottenham ... Isi ritrovano domenica sera a Coverciano, venerdì 13 ottobre trasferimento a Bari. ...Ecco idi Spalletti per le due gare valide per le qualificazioni a Euro 2024. Tra i calciatori del Napoli figurano Meret, Di Lorenzo e Raspadori. Stavolta manca Matteo Politano. Portieri: ...

Nazionale, i convocati di Spalletti: torna Berardi, out Immobile - Sportmediaset Sport Mediaset

Qualificazioni Euro 2024, i convocati della Nazionale italiana di calcio Sky Tg24

La sosta per le Nazionali porta una brutta sorpresa a Luciano Spalletti che perde un'arma fondamentale: ha scelto un'altra nazionale.La conferenza stampa convocata presso la saletta stampa della Camera dei Deputati, in cui la Rete Salviamo l’Allevamento di territorio e il Forum per il Piano ...