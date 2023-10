Napoli | Rifinitura al Maradona | Le Condizioni di Rrahmani e la probabile formazione Possibili due cambi

Leggi su napolipiu

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ilsi prepara per la sfida contro la Fiorentina al. Gli azzurri, in vista del match, hanno svolto la loroall’interno dello storico stadio. CALCIO. Il, in vista del match contro la Fiorentina, ha scelto ilcome luogo ideale per la. Il club ha rilasciato un comunicato ufficiale riguardo la sessione di allenamento: “Seduta serale per gli azzurri allo Stadio“. La squadra si è concentrata principalmente su aspetti tecnico-tattici, chiudendo con una partitina a campo ridotto. Juan Jesus e Gollini hanno seguito un programma personalizzato, mentreha diviso la sua sessione tra lavoro di gruppo e personalizzato“. Lefisiche dei giocatori ...