“Napoli o Juve | chi è piu forte?” | la risposta dell’ex bianconero fa discutere

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 7 ottobre 2023) Si gioca a “nascondino” in Serie A, con i tecnici dei vari club d’elite che cercano in ogni modo di evadere la pressione. Chi vincerà la Serie A 2023/2024? Questa la domanda più ricorrente tra gli addetti ai lavori del massimo campionato italiano. Siamo solamente agli albori di questa nuova stagione calcistica, troppo presto per farsi un’idea concreta in tal senso, nel mentre, però, tra gli allenatori italiani si gioca a “nascondino”, cercando in qualsiasi modo di evadere la pressione. Barzagli sulla Serie A: “Inter avanti,in ripresa” Si è espresso in tal senso Andrea Barzagli, che ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha detto la propria sul possibile andamento della Serie A. “Per me stanno giocando tutti a nascondino, si stanno rimbalzando la pressione a vicenda Pioli e Allegri. Lanon può essere favorita, ha però tanti nazionali e ...