Napoli | il sostituto di Anguissa è in casa | pagato solo 12 milioni | l’intuizione di Meluso che ha bocciato Ndombele

Leggi su dailynews24

(Di sabato 7 ottobre 2023) Durante il mercato estivo la SSCha dovuto prendere una decisione importante per il centrocampo azzurro, ovvero acquistare un nuovo calciatore su cui puntare o riscattaredal Tottenham per un prezzo di 30di euro. Il centrocampista, durante la sua esperienza annuale, non ha convinto. Eppure, nel club azzurro, c’era un dirigente L'articolo