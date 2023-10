Napoli-Fiorentina | probabili formazioni | ballottaggio Mario Rui Olivera

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 7 ottobre 2023)andrà in scena domani alle 20:45. Dopo un inizio di stagione non semplice, ilarriva da due vittorie consecutive contro Udinese e Lecce, subendo un solo gol e segnandone otto. La squadra di Italiano, invece, ha vinto nell’ultima giornata contro il Cagliari per 3-0, ma ha precedentemente pareggiato contro il Frosinone, 1-1. Gli azzurri non dovrebbero subire grossi cambiamenti; Rrahmani è quasi recuperato, ma Garcia sembra non voglia schierarlo dal primo minuto. Secondo Sky, davanti a Meret la difesa sarà composta da Di Lorenzo, Natan, Ostigard e; centrocampo solito con Lobotka, Anguissa e Zielinski; in attacco Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. La Gazzetta dello Sport dà un solo cambiamento in difesa, ovveroRui al posto di. Dello stesso ...