Napoli-Fiorentina | Italiano | “Arriviamo da risultati positivi | la squadra sta bene”

(Di sabato 7 ottobre 2023) “da un bel po’ die lasta. L’Europa League ci ha lasciato qualcosa di positivo in quanto a reazione. Si è lavorato, abbiamo preparato questo match con attenzione e con la voglia di fare una bella figura”. Così Vincenzoai microfoni ufficiali dellaha presentato la trasferta di. “La reazione contro il Ferencvaros è stata fantastica, pensavamo potesse essere subito indirizzata nel modo giusto, invece non è andata così. Ma quando si è complicata siamo stati bravi a reagire. Alla fine siamo usciti con felicità ed orgoglio fra gli applausi, una bella soddisfazione anche perché lo stadio ci ha trascinato per 90?”, spiega il tecnico. “Ilè ...

Il giornalista di Sky Francesco Modugno ha riportato la probabile formazione del Napoli per la sfida contro la Fiorentina. Domani sera Napoli ...

Il Napoli si appresta ad affrontare la Fiorentina domani sera. Per gli azzurri si è già certa la prima Novità contro la Viola. Napoli e Fiorentina ...

Napoli-Fiorentina andrà in scena domani alle 20:45. Dopo un inizio di stagione non semplice, il Napoli arriva da due vittorie consecutive contro ...

La Fiorentina ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida contro il Napoli in programma domani al Maradona L'articolo ...

MottaCLASSIFICA SERIE A: Inter e Milan 18 punti;, Juventus e14; Atalanta 13; Lecce* 12; Bologna e Sassuolo* 10; Frosinone, Torino e Monza 9; Roma, Genoa e Verona 8; Lazio 7; ...Ultime news . Comunicato SSCin vista della partita di domani contro la. In occasione della gara di Campionato contro la, in programma domani alle ore 20:45, in considerazione dell'elevato afflusso di ...

Napoli-Fiorentina, comunicazione del club ai tifosi che andranno al Maradona AreaNapoli.it

Nel pomeriggio di Radio Firenzeviola, durante 'Firenze in Campo', l'ex viola (ed ex Napoli) Mattia Graffiedi ha parlato così del momento della Fiorentina: "Ho grandi ricordi in entrambe le città anche ...Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del match contro il Napoli al Maradona ...