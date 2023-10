della citta' di, in Cisgiordania, festeggiano dopo che i combattenti della Striscia di Gaza si sono infiltrati in Israele, segnando una grave escalation nel conflitto israelo - ...Forzati a muoversi verso città o aree rurali più sicure, questi cittadiniprovenivano nella maggior parte dei casi dai governatorati di Ramallah,ed Hebron, dove si trova anche il ...

Nablus, palestinesi in festa per i combattenti di Gaza infiltrati in Israele - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Nablus, palestinesi in festa per i combattenti di Gaza infiltrati in Israele - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

I palestinesi della citta' di Nablus, in Cisgiordania, festeggiano dopo che i combattenti della Striscia di Gaza si sono infiltrati in ...L'hanno chiamata "Diluvio Al-Aqsa", ed è l'operazione targata Hamas con la quale stamattina Israele si è risvegliata invasa, via terra e via aria, sotto i ...