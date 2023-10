Mps | via in salita al processo di privatizzazione Si vuole la fusione | possibile la liquidazione in Borsa

"E' stato avvia to oggi il processo di selezione per l'individuazione dei consulenti finanziario e legale che assisteranno il Ministero dell'economia ...

... in una o più fasi, attraverso il ricorso singolo o congiunto a un' offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, ivi compresi i dipendenti del Gruppo Banca, e/o a ...

Mps ai privati, il Governo dà il via. Per la vendita tante opzioni possibili LA NAZIONE

Il Tesoro si sfila da MPS. Via alla cessione delle proprie quote ilGiornale.it

Intanto segnatevi il nome di Marcello Sala, che ha preso il posto presumibilmente con più margine di azione, di Alessandro Rivera. Una carriera in Intesa Sanpaolo e nei fondi di private equity. Ora ...Mps: Tesoro avvia selezione advisor per cessione (RCO) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 ott - Il Ministero dell'Economia avvia l'iter per la dismissione della partecipazione di… Leggi ...