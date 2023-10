(Di sabato 7 ottobre 2023) Il Tesoro prepara la selezione degli advisor ma laè inper il terzo polo bancario. Possibile la liquidazione in Borsa, ma il governocon un gruppo italiano Segui su affaritaliani.it

Privatizzazione, arriva l'accelerata ma la strada è in salita Il Ministero dell'Economianel percorso di privatizzazione delle sue quote del Monte dei Paschi di Siena. Subito dopo la chiusura dei mercati ...... una dismissione centrale nel piano di privatizzazioni da 20 miliardi che dovrebbe contribuire a garantire la riduzione del debito e la tenuta dei conti pubblici Il Mefsulla vendita di. ...

Mps accelera sulla vendita: si punta alla fusione ma la strada è in salita Affaritaliani.it

Borsa: Europa tonica a meta' seduta, Ftse Mib accelera (+1,1%) con ... Il Sole 24 ORE

Dal rinnovo dei contratti al salario minimo: le rivendicazioni del sindacato. Landini: «Basta precarietà, c’è una questione salariale grossa come una casa» ...Il ministero dell’Economia ha comunicato che farà partire il processo di selezione per l’individuazione dei consulenti finanziari e legali: tutte le strade per la valorizzazione della quota sono apert ...