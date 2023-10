Moviola Inter-Bologna | Guida irritante | si perde anche cose evidenti

Leggi su inter-news

(Di sabato 7 ottobre 2023)ha avutocome arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per l’ottava giornata di Serie A 2023-2024 e finito 2-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Torre Annunziata, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Marcovoto 5. Gestisce molto male la maggior parte delle situazioni e crea nervosismo dal nulla. Al 16’ è evidente il rigore per il, con Lautaro Martinez che cintura Lewis Ferguson, ma incredibilmente se lopur essendo lì davanti. Inevitabile il ricorso al VAR, che manda i rossoblù dal dischetto. Primo giallo al 32’, per Dan Ndoye che butta giù Hakan Calhanoglu. Chiede timidamente un rigore ...