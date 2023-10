Moviola Genoa-Milan 0-0 | giusto il giallo per Musah | LIVE News

l’episodio arbitrale chiave del match valido per l’ottava giornata di Serie A 2023/24: Moviola Genoa-Milan l’episodio chiave della Moviola del ...

Di seguito la rassegna degli episodi da MOVIOLA in Genoa-Milan , anticipo serale del sabato dell'ottava giornata di Serie A: Genoa-Milan Sa...

Di seguito la rassegna degli episodi da MOVIOLA in Genoa-Milan , anticipo serale del sabato dell'ottava giornata di Serie A: Genoa-Milan Sa...

- Milan 0 - 0: sintesi e1 - Inizio primo tempo 4 - Chukwueze pesca in area Okafor ...Commenta per primo Di seguito la rassegna degli episodi dain- Milan , anticipo serale del sabato dell'ottava giornata di Serie A:- MILAN Sabato 07/10 ore 20.45 Arbitro: Piccinini Assistenti: Liberti - Dei Giudici Quarto Ufficiale: ...

Serie A - La moviola di Genoa-Milan LIVE: Florenzi-Vasquez, non c ... Eurosport IT

Genoa-Milan, la MOVIOLA LIVE: Vazquez giù in area, niente rigore ... Calciomercato.com

Moviola Genoa Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per l’ottava giornata di Serie A 2023/24 Il Milan affronta il Genoa, nel match valido per l’ottava giornata di Serie A 2022/23. Dirige ...All’Allianz Stadium, il match valido per l’ottava giornata di Serie A tra Juve e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All‘Allianz Stadium, Juve e Torino si affrontano nel matc ...