Moviola Genoa-Milan 0-0 | giusto il giallo a Theo Hernandez | LIVE News

Di seguito la rassegna degli episodi da MOVIOLA in Genoa-Milan , anticipo serale del sabato dell'ottava giornata di Serie A: Genoa-Milan Sa...

l’episodio arbitrale chiave del match valido per l’ottava giornata di Serie A 2023/24: Moviola Genoa-Milan l’episodio chiave della Moviola del ...

l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 7ª giornata di Serie A 2023/24: Moviola Udinese-Genoa l’episodio chiave della Moviola del ...

Al Bluenergy Stadium, il match valido per la settima giornata di Serie A 2023/2024 tra Udinese e Genoa: sintesi , tabellino , risultato , moviola e ...

L'esperienza e l'ascendente di Orsato nascondono qualche sbavatura per l'arbitro internazionale , comunque sempre in partita. Al limite il giallo per ...