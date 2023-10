Mourinho verso l’esonero da Roma! Già pronto il sostituto ? CdS

Leggi su inter-news

(Di sabato 7 ottobre 2023) Clamoroso a Roma, Joséè vicinissimo al. Decisiva Cagliari-Roma, match in programma domani. In caso di addio,già l’erede BOMBA ? Ore contate pera Roma. Secondo il Corriere dello Sport, i Friedkin vorrebbero cacciare lo Special One e per sostituirlo avrebbero già contattato Hans-Dieter Flick, ex tecnico del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca.ha una sola chance: vincere a Cagliari e salvare la panchina. In caso di sconfitta, l’ex Inter farà le valigie. La Roma in questo avvio di stagione ha raccolto solamente sette punti in altrettante partite, vincendo contro Empoli e Frosinone e perdendo contro Verona, Milan e Genoa. Poi due pareggi con Salernitana e Torino. Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter ...