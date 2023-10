Mourinho-Roma | cosa succede? A Cagliari si scrive il destino | Friedkin non si è mosso per il rinnovo E José | «Un giorno allenerò in Arabia»

(Di sabato 7 ottobre 2023) «Sono convinto che unlavorerò in. Non so quando, ma unaccadrà». Parola diin un?intervista rilasciata al programma arabo...

Appena 8 punti in 7 partite, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, la 13ª piazza in coabitazione con il Genoa e dietro a squadre che ...

Clamorosa l’indiscrezione del Corriere dello Sport: in caso di sconfitta domani contro il Cagliari , José Mourinho non sarà più l’allenatore della ...

...notizia e nega di aver contattato Flick sia in quanto club sia personalmente Friedkin Lasmentisce il Corriere dello Sport che stamattina ha lanciato la bomba: Friedkin vuole esonerare, ...La società, mai come quest'anno, ha investito ingenti risorse economiche per migliorare il tasso tecnico della squadra di. Basti pensare a Romelu Lukaku , atterrato acon l'aereo ...

Mourinho: "Roma, darò tutto fino all'ultimo. Il mio futuro sarà in Arabia Saudita" Corriere dello Sport

Clamorosa l’indiscrezione del Corriere dello Sport: in caso di sconfitta domani contro il Cagliari, José Mourinho non sarà più l’allenatore della Roma Clamorosa l’indiscrezione del Corriere dello ...Imminente la sfida contro il Cagliari, ma in casa giallorossa a tenere banco è la situazione legata allo Special One ...