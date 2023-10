Sono due gli italiani in gara nel challenger francese di Mouilleron le Captif (118.000 di montepremi sul cemento). Giulio Zeppieri (132) e Luca Nardi ...

Giulio Zeppieri (132) e Luca Nardi (135) si sono qualificati per gli ottavi di finale del challenger francese di Mouilleron le Captif (118.000 di ...

Giulio Zeppieri (132) e Luca Nardi (135) si sono qualificati per i quarti di finale del challenger francese di Mouilleron le Captif (118.000 di ...

Giulio Zeppieri (132) e Luca Nardi (135) si fermano ai quarti di finale del challenger francese dile(118.000 di montepremi sul cemento). Zeppieri ha perso 76 62 contro il britannico Arthur Frey (319), Nardi invece è stato eliminato per 63 64 dal ceco Tomas Machac (96). ORDINE DI ...le(Challenger 125, cemento) va in scena il secondo appuntamento del trittico iniziato la settimana scorsa a Orleans e che si concluderà a fine mese a Brest. Tutti appuntamenti ...

Mouilleron le Captif: stop ai quarti per Zeppieri e Nardi Tiscali

Mouilleron le Captif: Nardi e Zeppieri ai quarti Tiscali

Anne participait au salon Zen et compagnie à Mouilleron, les 23 et 24 septembre, organisé par le club de judo. Les contacts ont été intéressants, l’intérêt porté par les visiteurs pour l’art et pour l ...Giulio Zeppieri (132) e Luca Nardi (135) si fermano ai quarti di finale del challenger francese di Mouilleron le Captif (118.000 € di montepremi ...