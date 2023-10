Mosca chiede un cessate il fuoco tra Israele e Palestina Teheran | Siamo fieri dei combattenti palestinesi

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 7 ottobre 2023) La Russia è in contatto con le autorità israeliane,e dei Paesi arabi e invita le parti in conflitto a cessare il. Lo ha dichiarato alla Tass il rappresentante speciale del presidente russo per il Medio Oriente e i paesi africani e viceministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov. «Si tratta di una ricaduta di un conflitto che dura da 75 anni.è in contatto con tutte le...