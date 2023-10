Monza-Salernitana | Paulo Sousa | “Sarà una partita diversa dalle altre Candreva può giocare”

(Di sabato 7 ottobre 2023) “Domaniunadalla. Se gli diamo il tempo dici metteranno in difficoltà come hanno fatto in precedenti partite. Serviranno concentrazione, disponibilità fisica di ognuno, sappiamo quel che dobbiamo fare tatticamente e dobbiamo dare continuità alla dinamica del gioco migliorando la mira”. Queste le dichiarazioni del tecnico dellain vista della sfida con il. Sugli avversari: “Palladino è uno dei giovani allenatori in Italia che sta portando un calcio moderno, lo apprezzo tanto – ha detto-. Le caratteristiche dei giocatori gli consentono di avere qualità di possesso palla, quando non hanno linee di passaggio saltano l’uomo e creano gli spazi e ...

La panchina di Paulo Sousa non è finita in discussione dopo il pesante 4-0 rimediato nel secondo tempo contro l’Inter e se Lautaro Martinez non ha ...

, parla Sousa Così l'allenatore dellaalla vigilia della partita: " La gara di domani sarà molto diversa da tutte le altre. Raffaele Palladino è un allenatore giovane ...è una partita valida per l'ottava giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: formazioni, pronostici, tv e streaming. Il primo squillo deldopo tre pareggi di fila è ...

Monza-Salernitana, può rifiatare Ochoa Fantacalcio ®

Monza-Salernitana, Ochoa a rapporto da De Sanctis: ipotesi panchina, Costil titolare - Salernonotizie.it Salernonotizie.it

Periodo non semplice per la Salernitana. I granata sono reduci dal ko per 4-0 all'Arechi contro l' Inter, e più in generale da 3 punti raccolti nelle prime 7 giornate di campionato, con il penultimo p ...Il colloquio con De Sanctis, poi i chiarimenti di Sousa in conferenza stampa: esclusione in arrivo per un titolarissimo La verità.