Monza | Palladino | 'Infortuni | siamo in emergenza La classifica della Salernitana è bugiarda'

“Negli ultimi 400 non abbiamo preso gol su azione, questa è la conferma della solidi tà della squadra in tutti i reparti, è un dato che ci ...

Così il tecnico del, Raffaele, alla vigilia del match casalingo di domenica contro la squadra di Paulo Sousa. ' Abbiamo fatto un lavoro importante per per sopperire alle qualità ...Così il tecnico del, Raffaele, alla vigilia del match casalingo di domenica (ore 12.30) contro i campani di Paulo Sousa. "Non so se abbiamo raggiunto uno stato ottimale, noi abbiamo ...

Addio Monza per una big, il futuro è scritto: "Palladino è pronto" CalcioMercato.it

La vigilia di Monza-Salernitana con le parole di Mister Palladino in conferenza stampa. Il Papu Gomez partirà dal primo minuto Come ...L'allenatore del Monza ha annunciato un'assenza pesante in difesa e si è complimentato con il traguardo raggiunto dall'ex giocatore biancorosso.