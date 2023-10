Mondiali beach volley Tlaxcala 2023 | risultati e classifiche

(Di sabato 7 ottobre 2023) Tutti ie ledeidi, in programma a(Messico) da venerdì 6 a domenica 15 ottobre. Grande attesa per la rassegna iridata, che oltre alle medaglie assegnerà anche le prime carte olimpiche per Parigi 2024. L’Italia si presenta al via con tre coppie maschili e due femminili: Samuele Cottafava/Paolo Nicolai, Daniele Lupo/Enrico Rossi, Alex Ranghieri/Adrian Carambula, Valentina Gottardi/Marta Menegatti e Claudia Scampoli/Margherita Bianchin, che hanno beneficiato del forfeit della Nigeria. Chi salirà sul podio? Non resta che seguire la rassegna iridata, che si preannuncia spettacolare. Di seguito, ledei gironi e l’esito con i punteggi di tutte le partite deidi ...

Dopo la vittoria all'esordio per la coppia italiana Ranghieri - Carambula è arrivata la prima sconfitta nel girone valevole per idiVolley in quel di Tiaxcala, in Messico. La coppia italiana ora per passare il girone dovrà dimostrare di cambiare subito passo dalle prossime sfide. E pensare che il match si era ...La diretta testuale live di Lupo/Rossi - Mol/Sorum , partita della Pool A deidivolley 2023 , in programma a Tlaxcala (Messico) da venerdì 6 a domenica 15 ottobre. Gli azzurri Daniele Lupo ed Enrico Rossi, dopo aver sfidato gli olandesi Boermans/de Groot, vanno ...

Oggi in tv Gottardi/Menegatti-Quesada/Williams, partita dei gironi dei Mondiali di beach volley 2023: orario e come vederla in diretta ...Oggi in tv Lupo/Rossi-Mol/Sorum, partita dei gironi dei Mondiali di beach volley 2023: l'orario e come vederla in diretta streaming ...