Mocassini e ballerine Gioseppo Woman per l’autunno 2023

Leggi su lopinionista

(Di sabato 7 ottobre 2023) L’arrivo delporta con sé un inevitabile cambio di guardaroba, e anche la scarpiera risente di un restyling che vede riporre i sandali protagonisti delle calde giornate estive. Per essere chic anche in questo periodo dell’anno ed evitare così di farsi prendere dalla malinconia delle giornate uggiose, un paio di scarpe comode e grintose possono dare la spinta giusta per spiccare in eleganza e illuminare il grigiore autunnale. La nuova collezione FW23 dipropone calzature glamour e intriganti, per affrontare le stagioni più fredde con uno stile rivoluzionario e innovativo. Modelli classici, personalizzati da finiture accattivanti e dettagli inaspettati, come borchie e glitter, si distinguono anche nelle linee più eleganti. Protagonisti della stagione autunnale i, must have per l’ufficio ...