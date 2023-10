Mo | Unicef | ' preoccupazione per violazione diritti dei bambini'

(Di sabato 7 ottobre 2023) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Sono profondamente preoccupata per il benessere deiin Israele e nello Stato di Palestina. Con notizie di centinaia di civili uccisi o feriti, stiamo monitorando attentamente la situazione per le segnalazioni di gravi violazioni deicommesse contro i". Lo scrive il direttore generale dell'Catherine Russell, aggiungendo che "gli eventi di oggi continuano il trend di picchi di violenza che hanno sconvolto Israele e lo Stato di Palestina, causando la morte di 199e il ferimento di oltre 2.800 negli ultimi tre anni". "L'chiede l'immediata cessazione delle ostilità - prosegue la nota -e che tutte le parti proteggano idai pericoli e offrano loro la protezione speciale a cui hanno diritto, in ...

"Esprimiamo grande preoccupazione per quello che sta accadendo in questi giorni in Niger , che rischia di aggravare la già precaria situazione ...

... congiuntamente preparato da UNESCO , ILO (International Labour Organization) ,e IE (l'... Tuttavia, lacresce in quanto molti insegnanti stanno lasciando la professione amata e ...'La situazione a Lampedusa è motivo di grave. Unhcr è presente e apprezza gli sforzi ... "Il Mar Mediterraneo è diventato un cimitero per i bambini", ha dichiarato invece l'. L'...

Ultimo'ora: Mo: Unicef, 'preoccupazione per violazione diritti dei ... La Svolta

Migranti, Iacomini (UNICEF): “Misure sui minori destano ... Il Sole 24 ORE

Per l’organizzazione, solo da giugno ad agosto, sono 289 i più piccoli vittime di naufragio sono 289, quasi un terzo degli scomparsi in mare. Lampedusa rimane la principale porta d’accesso ...Secondo l'Unicef più di 16.000 bambini sono sfollati nella Libia orientale in seguito alla tempesta più letale registrata in Africa della storia. Il loro benessere psicosociale è a rischio ...