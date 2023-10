MO | Schlein | ' netta condanna Hamas'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Grande angoscia per quel che accade in queste ore in Israele.e ferma la nostraper l'attacco terroristico dicontro i civili israeliani, con migliaia di missili e irruzioni militari. Esprimo a nome anche di tutto il Partito Democratico la solidarietà a Israele e il più profondo cordoglio per le vittime di questo scellerato attacco". Così la segretaria dem, Elly. "La comunità internazionale si mobiliti immediatamente e intervenga per fermare questa aggressione ed escalation violenta che mina le prospettive di dialogo e porta solo morte e distruzione", conclude.