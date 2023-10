Mo | Idf | ' uccisi centinaia di militanti palestinesi al confine meridionale'

Nell'annuncio sui canali ufficiali dell'si parla di 'un'operazione su larga scala per difendere ... Sarebbero almeno 198 i palestinesie più di 1600 quelli feriti tra bombardamenti e ...Ci difenderemo", hanno annunciato le forze di difesa israeliane (). Per Gallant, "Hamas ha ...in combattimenti con l'esercito israeliano.

Ultimo'ora: Mo: Idf, 'uccisi centinaia di militanti palestinesi al confine ... La Svolta

Israele avvia l'operazione «Swords of Iron» contro obiettivi di Hamas ... Open

Tel Aviv, 7 ott. (Adnkronos) – L’esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso dalla mattina centinaia di militanti palestinesi nelle comunità meridionali lungo il confine di Gaza. “Gli aerei hanno ...Brucoli (Siracusa). 7 ott. (Adnkronos) – “I termovalorizzatori sono una grande scommessa su cui impegnerò fino allo stremo, anche perché fa parte del mio programma elettorale e credo che sia una cosa ...