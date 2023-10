Mo | Gaza | ' almeno 232 palestinesi uccisi e 1 697 feriti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023), 7 ott. (Adnkronos) -232sono statie altri 1.697 sono rimasti. Lo ha affermato in una nota il ministero della Sanità palestinese a. Il ministero non ha fornito dettagli su dove siano avvenuti i decessi e se tra questi vi siano militanti di Hamas o civili a. "Le équipe mediche stanno ancora lavorando con tutte le loro capacità per salvare decine di casi gravi e critici nelle sale operatorie e nelle unità di terapia intensiva", ha affermato il ministero.