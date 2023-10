Mo | De Corato | ' vicinanza a Israele | sinistra milanese si dovrebbe fare qualche domanda'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023) Milano, 7 ott. (Adnkronos) - "Con profonda preoccupazione e rammarico apprendo del vile attacco di Hamas a uno dei pilastri della democrazia in Medio Oriente quale lo Stato di; sono sempre stato vicino allo stato die alla comunità ebraica di Milano, fin da quando ero vice-sindaco di Milano. A loro va la mia solidarietà e". Così il deputato di FdI Riccardo De, in merito all'attacco di Hamas a. "Ricordo ancora quando, durante la giunta Pisapia, venne invitato dal comune di Milano e dal coordinamento dei centri islamici milanesi l'Imam Sheykh Riyad Al Bustanji, che fieramente dichiarò in un'intervista di aver portato sua figlia a Gaza per imparare dalle donne palestinesi come si allevano i figli della jihad e al martirio -afferma De-. In ...